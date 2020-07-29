29.07.2020 - 21:07 | | AA
Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı başladı
Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri, Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikata başladı.
Hava kuvvetleriyle başlayan tatbikatta iki ülkeden askeri uçak ve helikopterler yer alıyor. Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek tatbikat 10 Ağustos'ta sona erecek.
Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.
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