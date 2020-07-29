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29.07.2020 - 21:07 | | AA

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı başladı

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri, Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikata başladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı başladı

Hava kuvvetleriyle başlayan tatbikatta iki ülkeden askeri uçak ve helikopterler yer alıyor. Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek tatbikat 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

Bakan Soylu'dan Kurban Bayramı toplantısıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler ele alınıyor.
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