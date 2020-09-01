Türkiye ve Rusya uzlaştı, Lavrov'dan açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların sürdürülmesi konusunda uzlaşıya varıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ve Türk yetkililerinin Libya ile ilgili olarak dün başkent Moskova’da istişarelerde bulunduğu anımsatıldı.

Rus delegasyonuna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türk delegasyonuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği kaydedilen açıklamada, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih’in çatışmaların durdurulmasıyla ilgili daha önce yaptıkları açıklamaların önemi vurgulandı.

Açıklamada, “Moskova ve Ankara tüm önde gelen siyasi güçler ve oluşumların katılımıyla Libyalılar arasında yapıcı diyaloğun kurulmasına yardımcı olunması konusunda ileride yaklaşımların koordine edilmesiyle ilgili olduğunu teyit etti.” ifadelerine yer verildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 19 Ocak’ta gerçekleşen konferansın kararlarının uygulanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Libya krizinin çözümü konusunda Rus ve Türk kurumları arasında temasların sürdürülmesi konusunda uzlaşıya varıldı.” bilgisi aktarıldı.

Lavrov: İdlib'de ilerleme var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türkiye ile yürüttükleri çalışmaların ilerlediğini söyledi.

Lavrov, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde yaptığı konuşmada, güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaptıkları çalışmaları değerlendiren Lavrov, "İdlib'de hala çok iş var ama ilerlemelerin olduğunu görüyoruz ve en önemlisi orada kanlı olay yok." dedi.

İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ile Rusya birliklerince ortak devriyelerin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Lavrov, "Aşırılıkçıların direnmesiyle yolun devriyesi hızlı şekilde ilerlemiyor. Ancak her defasında birkaç kilometre eklendi. Devriye, son günlerde yolun tamamında gerçekleşti." yorumunda bulundu.

Lavrov, "Sonuçlar yüzde 100 olmasa da fena değil. Çalışmalar ilerliyor." ifadelerini kullandı.