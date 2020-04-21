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21.04.2020 - 19:17 | | AA

Türkiye'de Fransa'ya tepki: Kara gün dostu olmamızdan rahatsızlar

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’in Türkiye'yi hedef gösteren açıklamalarına ilişkin, "Fransa, en sıkıntılı günlerinde Avrupalı komşularına yardım eli uzatamazken, Türkiye’nin kara gün dostu olarak imdada koşmasının bu ülkede rahatsızlık yarattığı anlaşılmaktadır." dedi.

Türkiye'de Fransa'ya tepki: Kara gün dostu olmamızdan rahatsızlar

 

Sözcü Aksoy, Le Drian’ın, Libya, Doğu Akdeniz, sığınmacı krizi ve NATO'daki varlığı konularında Türkiye'ye yönelik eleştirilerine ilişkin, Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Le Drian'ın, "Le Monde" gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye’yi hedef göstererek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde Fransa’nın içinde bulunduğu çaresiz durumu örtbas etmeye çalıştığına dikkati çeken Aksoy, "Fransa, en sıkıntılı günlerinde Avrupalı komşularına yardım eli uzatamazken, Türkiye’nin kara gün dostu olarak imdada koşmasının bu ülkede rahatsızlık yarattığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Aksoy, Fransa'nın, Suriye’de terör örgütlerini desteklediğini ve Libya’da meşru rejim karşıtı güçleri kışkırttığını belirterek, bu ülkenin ayrıca, Ada'daki çözüm dinamiklerini aşındıran, Kıbrıs Türklerinin haklarını ısrarla görmezden gelen ve müttefiki Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya çalışan tavırlarına işaret etti.

Fransa'nın, Libya'daki krizin yegane çözüm yolunun askeri yöntemlerden geçtiğine inandığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Fransa, tüm ateşkes çabalarını baltalayan, bu salgın günlerinde dahi hastaneleri bombalayan, Libya'nın tek geliri olan petrol üretimini engelleyen ve su hatlarını kesen Hafter’i, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı şekilde destekleyerek Libya halkının acılarının dinmesine mani olmaktadır.

Fransa’ya tavsiyemiz, başta Fransızların ve Avrupalıların Kovid-19 salgını karşısında sağlıklarını korumaya ve yaralarını sarmaya odaklanmasıdır. Fransız hükümetinin, rekabet ihtirasından sıyrılarak, Avrupa’nın esenlik ve güvenliği için Türkiye’yi bir tehdit olarak görmekten vazgeçmesi gerekmektedir."

Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.
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