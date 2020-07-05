MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Türkiye’den Azerbaycan'a koronavirüs yardımı
ABONE OL
05.07.2020 - 14:20 | | İHA

Türkiye’den Azerbaycan'a koronavirüs yardımı

Türkiye, Azerbaycan’a yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yardım eli uzattı.

Türkiye’den Azerbaycan'a koronavirüs yardımı

Türkiye koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasından bu yana yüze yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu. Türkiye Bakü Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye bugüne kadar kardeş ülke Azerbaycan’a 30 solunum cihazı (ventilatör), 55 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve virüsün tedavisinde kullanılan toplam 40 bin kutu çeşitli ilaç gönderdi.

Ayrıca açıklamada, "Türkiye, virüsle mücadelenin ancak bütün ülkelerin işbirliği ve dayanışma göstermesi halinde başarıya ulaşacağına inanmakta ve içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde, pandemi ile küresel mücadeleye katkı yapmak amacıyla azami gayreti göstermektedir. Bugün yaptığımız bu yardım da kardeş Azerbaycan’ın mücadelesine katkı niteliği taşımaktadır. Aramızdaki yakın ilişkilerin tabii bir sonucu olan bu yardım, iki ülke Cumhurbaşkanları Sayın İlham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her vesileyle ortaya koydukları kardeşliğimizin de güçlü bir tezahürüdür. Yardımın Azerbaycan’ın korona virüsle mücadelesine katkı yapmasını diliyor, bu vesile ile virüs yüzünden hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı, hastalara acil şifa temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 6 saniye sonra...Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde piknik yapmak için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın, otomobille çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kaza, hayatını kaybeden kadının sosyal medyadan canlı yayına girmesinden 6 saniye sonra yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Batman'da 2 ev karantinaya alındı!

Son dakika... Batman'da 2 ev karantinaya alındı!

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber