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22.01.2021 - 17:35 | | DHA

Türkiye'den KKTC’ye ikinci kez 20 bin dozluk Sinovac aşısı

Türkiye, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ikinci kez 20 bin doz Sinovac aşısı göndereceği açıklandı.

Türkiye'den KKTC’ye ikinci kez 20 bin dozluk Sinovac aşısı

Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında KKTC’ye destek olmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde, gelecek hafta içerisinde 20 bin doz Sinovac aşısının daha ülkeye gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti. 

Şu ana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık 10 bin doz aşı uygulanırken, uygulamanın ikinci dozlarının ise Şubat ayında vurulacağı kaydedildi.

Araca malzeme yüklerken ölümden böyle döndü!Beyoğlu'nda, şirket aracına malzeme yükleyen Ahmet Karagöz, bir kamyonetin açık olan bagaj kapağına çarpmasıyla yaşanan kazada ölümden döndü. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayı ucuz atlattığını söyleyen Karagöz Biraz daha yol kenarında olsaydım, beni de biçecekti dedi.
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