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12.11.2020 - 15:06 | | DHA

Türkmenistan lideri, başkente köpeğinin heykelini diktirdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpeğin heykelini diktirdi.

Türkmenistan lideri, başkente köpeğinin heykelini diktirdi

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpek için dev heykel diktirdi. Törenle açılan heykel kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bedirmuhammedov'a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde bir grup Berdimuhammedov'a heykeli yıktarması için çağrıda bulundu.

Türkmenistan menşeli Alabay’lar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor.

 

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