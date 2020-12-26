MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Üç ülke seferber oldu! 5 günde kurtarıldı...
ABONE OL
26.12.2020 - 16:30 | | DHA

Üç ülke seferber oldu! 5 günde kurtarıldı...

Avustralya, Çin ve ABD’nin ortak çalışması sonucunda koronavirüse (Kovid-19) yakalandığından şüphelenilen Avustralyalı kaşif, Antarktika’dan ülkesine getirildi.

Üç ülke seferber oldu! 5 günde kurtarıldı...

Avustralyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Antarktika’da bulunan Avustralyalı bir kaşifin hastalandığı bilgisi kendilerine ulaştığı ve kaşifin koronavirüse yakalanmış olabileceği şüphesinin ardından Avustralya, Çin ve ABD seferber olduğu belirtildi. Kaşifin, kurtarma operasyonu başladığı sırada Doğu Antarktika’daki Davis Araştırma Merkezi’nden yakınındaki Çin’in araştırma merkezine gittiği, bunun üzerine Çin’in ABD kayak donanımlı uçağının inebilmesi için bir kayak yolu inşa ettiği ifade edildi.

KAŞİF 5 GÜNÜN ARDINDAN KURTARILDI

ABD’nin kayak donanımlı Basler uçağı kaşifi almak için, Avustralya’nın Wilkins Aerodrome’una doğru yola çıktı. Hava durumunun da iyi olmasının etkisiyle kaşif, beş gün süren operasyonun ardından kurtarıldı.

'SON YILLARIN EN ZORLU GÖREVİYDİ'

Avustralya’nın Antarktika Bölümü Direktörü Kim Ellis operasyonun, ekibinin son yıllarda karşılaştığı en zorlu ve karmaşık görev olduğunu belirtti.

KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMEDİ

Yapılan testler sonucu kaşifte koronavirüs tespit edilmezken, hastalığın virüs kaynaklı olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: Yerli otomobil müjdesi!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında, "Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır." ifadelerini kullandı. ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesini planlıyoruz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 yıl gizledi! Gerçek kimliğini, DNA belirleyecek

15 yıl gizledi! Gerçek kimliğini, DNA belirleyecek

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Son dakika! Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş sözleri: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

Son dakika! Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş sözleri: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet