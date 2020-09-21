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21.09.2020 - 08:47 | | AA

Ülke resmen felaketi yaşıyor! 87 bin vaka...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1157, Brezilya'da 363, Meksika'da 235 kişi hayatını kaybetti.

Ülke resmen felaketi yaşıyor! 87 bin vaka...

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1157 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bin 909'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 961 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Eylül başından bu yana rekor sayıda günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 487 bin 580'e çıktı.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da salgının başından bu yana virüs bulaşan 4 milyon 396 bin 399 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada günlük en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'nci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.

BREZİLYA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 363 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 136 bin 895'e, vaka sayısı ise 16 bin 389 artarak 4 milyon 544 bin 629'a yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 851 bin 227 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü, ABD'nin ardından en fazla ölümün görüldüğü 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 235 artarak 73 bin 493'e ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 542 artışla 697 bin 663'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 499 bin 302 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm 19 Mart'ta yaşanmıştı.

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