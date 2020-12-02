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02.12.2020 - 16:12 | | AA

Uluslararası Af Örgütü: Mısır'da iki ayda 57 kişi idam edildi

Uluslararası Af Örgütü, Mısır yönetiminin son iki ay içerisinde 57 kişiyi idam ettiğini, 2019 yılında idam edilen kişi sayısının ikiye katlandığını açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü: Mısır'da iki ayda 57 kişi idam edildi

İdam edilen kişilerin yakınlarının ve avukatlarının ifadeleriyle Mısır'daki sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarına dayandırılan Uluslararası Af Örgütü raporunda, Mısır yönetiminin geçen ekim ve kasım aylarında 57 kişiyi idam ettiği belirtilerek, 2019 yılında idam edilen kişi sayısının ise 32 olduğu hatırlatıldı.

Raporda, idam edilenlerin en az 15'inin, siyasi şiddetle ilgili davalarda mahkum edildiği belirtilirken, bu mahkumiyet kararlarının ağır insan hakları ihlalleri yaşanan haksız yargılamalar sonrasında alındığı aktarıldı.

Rapora göre, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther "Mısırlı yetkililer son aylarda korkunç bir infaz dalgası başlattı." ifadelerini kullandı.

Aynı rapora göre Luther, uluslararası toplumun ve BM insan hakları organlarının, Mısırlı yetkilileri infazlara derhal son vermeye çağırması ve ülkedeki insan hakları durumunu izleyip rapor edecek bir mekanizma kurması gerektiğini söyledi.

Mısır yasalarına göre ölüm cezaları, cezayı affetme ve hafifletme hakkına da sahip olan ülkenin cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra infaz ediliyor.

Yaşanan bütün insan hakları ihlallerine rağmen Kahire yönetimi, her fırsatta ülkede siyasi tutukluların olmadığını, tutuklamaların hukuka ve anayasaya uyduğunu ve Mısır yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu iddia ediyor.

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