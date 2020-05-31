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31.05.2020 - 13:51 | | DHA

UMH birlikleri, Mitiga Havaalanı çevresinde Hafter'e ait askeri araçları imha etti

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birliklerin Mitiga Uluslararası Havaalanı çevresinde, Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha ettiği bildirildi.

UMH birlikleri, Mitiga Havaalanı çevresinde Hafter'e ait askeri araçları imha etti

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor. UMH birliklerinin, Mitiga Uluslararası Havaalanı (Trablus Havaalanı) çevresinde kontrolü sağladığı duyurulmuştu. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislere ait 3 askeri araç top atışlarıyla imha edildi.

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