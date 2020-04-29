UMH Hafter’in üssünü vurdu

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Halife Hafter kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü’nü havadan vurdu. Hafter milisleri ise Msallata’da sivilleri hedef aldı, 65’ten fazla roket fırlattı.

Libya’da Türkiye’nin desteklediği UMH ile Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar Trablus çevresinde sürüyor. UMH önceki gece yaptığı hava harekatları ile Hafter kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü’nü hedef aldı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile düzenlenen 5 hava saldırısında, üsteki askeri araçlar imha edildi. UMH ayrıca Hafter’e bağlı milislere mühimmat taşıyan iki kamyonu başkentin Nesme bölgesinde havadan vurdu.

Hafter’e bağlı milisler de, başkent Trablus’un 130 kilometre doğusundaki Msallata kentine 65’ten fazla roket fırlattı. İlk belirlemelere göre bazı siviller yaralanırken, kentte maddi hasarlar meydana geldi.

Halife Hafter önceki akşam yayımladığı görüntülü mesajda, BM’nin garantörü olduğu “Suheyrat Anlaşması’nın hükmünü yitirdiğini ve kendisine bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu’nun tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını” iddia etmişti. “Ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını” öne süren Hafter, kendisini tek taraflı olarak “devlet başkanı” ilan etmişti.

‘Siyasi sürece zarar verir’

Hafter’in “devlet başkanlığı” ilanına tepkiler de sürüyor. Avrupa Birliği (AB), Hafter’in Hafter’in bu adımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “tek taraflı çözümlerin” ülkede barışa yönelik siyasi sürece zarar verdiğini vurguladı. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, AB’nin Libya’daki gelişmeleri bir süredir yakından ve endişeyle takip ettiğini belirtti. Stano, tüm taraflara çatışmaya son verme ve siyasi sürece dönme çağrısı yaparak, 2015 Libya Anlaşması’nın, ülkede siyasi çözüm bulunması için tek yol olduğunu hatırlattı.

Moskova onaylamıyor

Bu arada Washington’un ardından Moskova da, Hafter’in kendisini devlet başkanı ilan etmesine tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Libya krizinin çözümünde tek yolun çatışan taraflar arasında siyasi ve diplomatik temas olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Halife Hafter’in kendisini “devlet başkanı” ilan etmesini onaylamadıklarını söyledi. Lavrov, “Rusya bunu onaylamıyor. Libya’nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil” diye konuştu. Lavrov, “Ne (UMH Başbakanı Fayiz) Serrac’ın Hafter ile konuşmak istemediği yönündeki açıklamalarını ne de Hafter’in tek başına Libya halkının hayatını belirleme kararını onaylıyoruz” diyerek, her iki tavrın da istikrarlı uzlaşma ağlanmasına yardımcı olmadığını belirtti.