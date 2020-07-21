UMH, Libya hava sahasını 15 günlüğüne kapattı

Duyuruya göre, sadece acil durumlar için hava sahasına giren uçaklara izin verilecek. Bunun dışında hava sahasının diğer uçuşlara kapatılacağı bildirildi. Hava sahasının kapatılması, operasyon için son hazırlıklara gelindiğine işaret ediyor. Öte yandan TSK’ya ait nakliye uçaklarının Libya’ya seferleri sürüyor. TSK’ya ait C-130 ve A400M tipi kargo uçakları son bir haftada beşten fazla Watiya Üssü ve Misrata Havaalanı’na uçuş gerçekleştirdi. Watiya üssü TSK için geçtiğimiz hafta operasyonel hale getirilmişti.