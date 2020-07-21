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21.07.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

UMH, Libya hava sahasını 15 günlüğüne kapattı

Libya’da Sirte’yi almak için hazırlıklarını hızlandıran ve kentin batısına askeri sevkiyat yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya hava sahasını 15 gün süreyle kapattığını açıkladı.

UMH, Libya hava sahasını 15 günlüğüne kapattı
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Duyuruya göre, sadece acil durumlar için hava sahasına giren uçaklara izin verilecek. Bunun dışında hava sahasının diğer uçuşlara kapatılacağı bildirildi. Hava sahasının kapatılması, operasyon için son hazırlıklara gelindiğine işaret ediyor. Öte yandan TSK’ya ait nakliye uçaklarının Libya’ya seferleri sürüyor. TSK’ya ait C-130 ve A400M tipi kargo uçakları son bir haftada beşten fazla Watiya Üssü ve Misrata Havaalanı’na uçuş gerçekleştirdi. Watiya üssü TSK için geçtiğimiz hafta operasyonel hale getirilmişti.

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