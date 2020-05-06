UMH, stratejik üssü kuşattı...

Libya’da meşru hükümet UMH ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar, Trablus çevresinde sürüyor. Son iki ayda Trablus’un batısında başlattığı operasyonla, Surman, Sabrata kentlerinin yanı sıra çevre beldelerinin içinde yer aldığı Tunus sınırına kadar sahil şeridindeki bölgeyi Hafter güçlerinden temizleyen UMH, gözünü Trablus güneybatısındaki El Watiya Hava Üssü’ne çevirdi.

Üs ve çevresine düzenlenen yoğun hava harekâtı sonrası burayı almak için harekete geçen UMH, dün sabah operasyon başlattı. Operasyonun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yakında Libya’dan yeni müjdeli haberler alacağız” açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

UMH’ye bağlı kara birlikleri, ağır top atışıyla üssün çevresindeki yolu açtı ve üssün kuzeyindeki Al Zirrir bölgesini Hafter milislerinden temizledi. Üs çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, UMH üssü kuşatma altına aldı. AA’ya konuşan bir askeri kaynak, ordunun son dönemde üssün çevresinde gerçekleştirdiği yoğun hava harekatı nedeniyle içerideki milislerin çoğunun kaçtığını, bu nedenle üssün tamamını kontrol altına almanın kolay olacağını dile getirdi.

Bu arada UMH’nin yürüttüğü, “Öfke Volkanı Operasyonu” basın biriminden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen operasyonda 10 silahlı araç etkisiz hale getirildi, biri de ele geçirdi. Açıklamada, Watiya Askeri Üssü’nü korumakla görevli Hafter milislerinin komutanı Binbaşı Usame Emsik’in öldürüldüğü belirtildi.

Watiya’nın önemi

Trablus’un 140 km güneybatısındaki üs, Hafter milislerince başkente yönelik hava saldırılarında yoğun olarak kullanıldı. Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Watiya, 7 ila 10 bin asker kapasitesiyle de stratejik önem taşıyor. Üs, Hafter milislerin, ülkenin batısında ellerinde tuttukları son ve en stratejik nokta olarak biliniyor.

Watiya Hava Üssü’nde uzun süre yetecek kadar yaşam malzemesinin saklanabileceği bir sistem bulunuyor. Ayrıca söz konusu üste gerektiğinde çatışma ve savunma için akaryakıt, silah ve mühimmat ikmaline de uzun süre ihtiyaç duyulmuyor.