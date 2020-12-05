05.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Umuda hayati yolculuk
Onlar, Avrupa’da yeni bir hayat kurma, iş bulma, modern koşullara sahip olma umuduyla Fas ve Bangladeş’ten yola çıkan mülteciler...
Libya kıyılarında aşırı kalabalık bir ahşap teknede ölümle yaşam arasında gidip gelirken görüntülendiler. Akdeniz’de sulara gömülen mültecilerin kaderini paylaşmamak için İspanyol arama kurtarma grubu Open Arms’tan gelecek yardım görevlilerini bekliyorlardı.
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.