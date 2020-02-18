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18.02.2020 - 14:59 | | İHA

Üniversitede patlama! Bir anda dumanlar yükseldi... 62 yaralı

Filistin'in El Halil kentinde bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde meydana gelen patlamada 62 kişi yaralandı.

Üniversitede patlama! Bir anda dumanlar yükseldi... 62 yaralı

Filistin'in El Halil kentinde bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın adından üniversite binasından dumanlar yükseldi.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada 62 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Üniversitede ekipleri alarma geçiren zarfın sırrı ortaya çıktı!Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki maddenin nişasta olduğu öğrenildi. Doç. Dr. Kıvrak'ı korkutmak için şaka yaptığını ileri süren iki öğretim görevlisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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