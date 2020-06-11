Ünlü muhabir canlı yayında yere yığıldı!

İsveç televizyonu TV4'ün ünlü muhabiri Jenny Strömstedt, canlı yayında Başsavcı Krister Petersson ile 34 yıl önce cinayete kurban giden İsveç'in eski Başbakanı Olof Palme soruşturmasına ilişkin yaptığı röportaj sırasında bayıldı.

28 Şubat 1986'da suikasta kurban giden Başbakanı Palme'nin katil zanlısının İsveçli Stig Engström olduğunun açıklanmasının ardından canlı yayın kazası yaşandı.

Suikast dosyasının Başsavcısı Petersson ile röportaj yapan TV4 televizyonunun muhabiri Strömstedt, canlı yayında yere yığıldı, kısa süre sonra programda reklam arası verildi.

Daha sonra hastaneye kaldırılan Strömstedt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklama yayımlayan Strömstedt, neden bayıldığını anlayamadığını belirterek, ''Uykumu iyi alıyorum, beslenmem de düzenli. Bazen düzenli yaşayan insanlarda da tansiyon düşüklüğü yaşayabiliyormuş.'' ifadesini kullandı.

Sosyal Demokrat lider Palme, 28 Şubat 1986'da başkent Stockholm'ün merkezinde suikasta uğramıştı. Gece, eşi Lisbet Palme ile sinemadan çıkarken vurulan Olof Palme, karnına isabet eden iki kurşunla kaldırımda can vermişti. Saldırıda, eşi Lisbet Palme de yaralanmıştı.