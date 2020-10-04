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04.10.2020 - 09:27 | | AA

Ürdün'de hükümet istifa etti

ÃœrdÃ¼n'de hÃ¼kÃ¼met istifa etti. Kral 2. Abdullah, istifayÄ± kabul ederek yeni kabine kuruluncaya kadar gÃ¶revine devam etmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

Kraliyet divanÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kral Abdullah'Ä±n hÃ¼kÃ¼metin istifasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸi ve yeni kabine kuruluncaya kadar gÃ¶revine devam etmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah, 27 EylÃ¼l'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle anayasanÄ±n 32. maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±na istinaden Temsilciler Meclisini feshettiÄŸini duyurmuÅŸtu.Â 

Kral Abdullah aynÄ± gÃ¼n iki kararname daha yayÄ±mlayarak Ã¶nce Senatoyu feshetmiÅŸ ve ardÄ±ndan Faysal Akif Fayiz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Senatonun yeniden oluÅŸturulduÄŸunu ilan etmiÅŸti.Â 

ÃœrdÃ¼n AnayasasÄ±'nÄ±n 74. maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±na gÃ¶re, Kral Abdullah'Ä±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bu kararnamenin akabinde hÃ¼kÃ¼metin bir hafta iÃ§inde gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ± gerekiyordu.Â 

Kral Abdullah, 29 Temmuz'da, milletvekili genel seÃ§imleri yapÄ±lmasÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine BaÄŸÄ±msÄ±z SeÃ§im Komisyonu da genel seÃ§imler iÃ§in 10 KasÄ±m tarihini belirlemiÅŸti.

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