Vaka sayısı gribin iki katı

Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının etkisi sürüyor. Dünya çapındaki koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aşarak 10 milyon 196 bin 705 oldu. Bu sayı, yedi ay içinde yaklaşık yarım milyon kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 hastalığının yayılmasında kritik bir eşiği temsil ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, koronavirüsü vakalarının yedi ay içinde ulaştığı sayı, her yıl kaydedilen ağır grip vakalarının şimdiden yaklaşık iki katına çıkmış durumda.

Yüzde 75’i Kuzey Amerika’da

10 milyon vaka eşiği, bir çok ülkenin sokağa çıkma kısıtlamalarını hafiflettiği ancak vaka sayılarında yeniden artışa sahne olduğu bir dönemde aşıldı. Küresel çaptaki vakaların yaklaşık yüzde 75’i Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde görüldü. Asya vakaların yüzde 11’ine, Ortadoğu ise yaklaşık yüzde 9’una sahip. Yedi aylık dönemde Kovid-19 kaynaklı 503 bin ölüm kayıtlara geçti. Bu sayı da, grip kaynaklı yıllık ölümlere yaklaşık olarak eşit görünüyor.

Eğlenceden geri kalmadılar

Yeni tip koronavirüsü Kovid-19 vakalarının sayısının 2.6 milyonu geçtiği ABD’de, rekor düzeyde yeni vaka rapor eden güney eyaletlerinden Florida ve Teksas’ta sokağa çıkma kısıtlamalarına geri dönülüyor. İki eyalette de hastalığın yayılmasını engellemek için yeniden sıkı önlemler alınırken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Florida ve Arizona’daki başkanlık seçimi kampanyası için planlanan programını askıya aldı. ABD’nin güney eyaletlerindeki vaka artışı, iş yerlerinin geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasına izin verilmesinin ardından geldi. Tüm önlemlere ve vaka artışına rağmen Arizona’da halk, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eğlendi.

İspanyollar sokaklara döküldü

İspanya’da binlerce kişi Kovid-19 önlemleri sonrasında “sosyal yapılanma” talep etti. Barselona, Madrid, Valensiya gibi büyükşehirler başta olmak üzere 50 bölgede cumartesi bir araya gelen İspanyollar, Kovid-19’un ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına ciddi zararlar verdiğini belirterek, siyasetçilere “uzlaşın” çağrısında bulundu. Sendikalardan yapılan açıklamalarda, Kovid-19’un toplumdaki etkilerini en aza indirecek yasal reformlar yapma hedefiyle nisan ayında İspanyol meclisinde kurulan Ekonomi ve Sosyal Yeniden Yapılanma Komisyonu’nun aciliyet gerektiren konular üzerinde henüz anlaşmaya varmaması eleştirildi. Söz konusu komisyonun, çalışma koşulları, maaşlar, işçi hakları ve Kovid-19 mağduru ailelere yardım gibi konularda uzlaşıp, gelecek haftalarda çalışmalarını tamamlaması bekleniyor. İspanya, Kovid-19’dan ekonomisi en fazla zarar görecek ülkelerin başında gösteriliyor. İspanyollar gösterilerde kısmen sosyal mesafe kurallarına uydu. - AA

106 gemi Kovid-19 hastası taşıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) raporu, 1 Mart’tan sonra ABD sularına giren 106 yolcu gemisinin koronavirüs bulaşmış insanları taşıdığını bildirdi. Yaklaşık 3000 mürettebat ve yolcu, gemide enfekte oldu. Birçok kruvaziyer şirketi, CDC rakamlarına itiraz ediyor ve onaylanmayan “klinik olarak uyumlu vakaları” saydığını söylüyor. Öte yandan, The New York Times’a göre de hâlâ ABD sularında 21 bin 506 mürettebat üyesini taşıyan 68 gemi bulunuyor. l DIŞ HABERLER

Afrika’ya yayılıyor

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs salgınında hem vaka hem de can kaybı artışa geçti. Kıtada salgından son 24 saatte 202 kişi öldü, 11 bin 980 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 374 bin 596’ya, ölenlerin sayısı da 9519’a yükseldi. Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 2708 ölümle Mısır’da görülürken Güney Afrika’da 2456, Cezayir’de 897, Sudan’da 572 ve Nijerya’da 558 kişi hayatını kaybetti. Güney Afrika, 138 bin 134 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu.