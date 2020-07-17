Vatiyye Üssü artık operasyonel

Havacılık radar bilgilerine göre, öceki akşam 222. Filo’ya ait C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağı Konya’dan havalanarak, Vatiyye Hava Üssü’ne iniş gerçekleştirdi. Görevini tamamlayan C-130 ekibi, tekrar Türkiye’ye dönüşe geçti. Türkiye’den kalkan uçaklar Libya’da genellikle Misrata Havaalanı’nı kullanıyor. Böylece ilk kez Türkiye’den Vatiyye Üssü’ne uçuş gerçekleştirilmiş oldu. Bu uçuşla, Vatiyye, TSK için operasyonel bir üs haline geldi. Öte yandan, 221. Filo’ya ait bir A400M nakliye uçağı da İstanbul’dan hareket ederek, Misrata’ya ulaştı.

Libya’da Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ordusu, 18 Mayıs’ta Trablus’un güneybatısında yer alan stratejik önemdeki Vatiyye Üssü’nü Halife Hafter güçlerinden kurtarmıştı. O tarihten bu yana üssü aktif hale getirmek için teknik altyapı çalışmaları yürütülüyordu. Üsse geçtiğimiz haftalarda TSK tarafından orta menzilli hava savunma sistemi Hawk (Şahin) bataryası da konuşlandırılmıştı.

Vatiyye Hava Üssü, Hafter güçleriyle çatışmalarda hasar görmüştü.