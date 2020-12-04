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HaberlerDünya Haberleri Venezuela Devlet Başkanı: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı
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04.12.2020 - 19:25 | | DHA

Venezuela Devlet Başkanı: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Venezuela Özel Temsilcisinin eşi Cilia Flores'e boşanma karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı

 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sanal olarak düzenlediği basın toplantısında, ABDnin Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi Cilia Flores'e Madurodan boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini belirtti.

Maduro, "Elçileri aracılığıyla Donald Trump ile her zaman bir ilişkimiz oldu dedi ve ABD diplomatının Cilia'ya Madurodan boşanmasını öneren bir mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi. Venezuelalı lider ABD diplomatının gönderdiği mesajda, Maduro'dan boşanırsan, yurt dışına seyahat edeceksin ve sana tüm desteği vereceğiz Cilia denildiğini ifade ederek, Bu bir roman değil. Gerçek bu" dedi.

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