MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı
ABONE OL
25.10.2020 - 13:34 | | AA

Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a yükseldi.

Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı

Xinhua ajansının haberine göre, Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini ay başından bu yana etkileyen şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda can kaybının arttığı belirtildi. 

Çoğu Quang Tri, Thua Thien-Hue ve Quang Nam eyaletlerinde ölenlerin sayısının 130'a yükseldiği, 18 kişiden ise haber alınamadığı aktarılan açıklamada, kayıpları arama kurtarma ile afet sonrası iyileştirme ve tahliye çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. 

Açıklamada, yaklaşık 1500 hektar çeltik tarlası ile yaklaşık 8 bin hektar tarım arazisinin sular altında kalarak veya zarar gördüğü de kaydedildi. 

Ayrıca, yaklaşık 935 bin büyükbaş ve kümes hayvanının telef olduğu veya sel sularında sürüklendiği bildirilen açıklamada, aşırı yağışların birçok yolda trafiği aksattığı belirtildi.

Geç kalınca sınava giremediler!Antalya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar, kapıda metrelerce kuyruk oluşturdu. Sınava geç kalanlar alınmazken, 3 dakika geç kaldığı için sınav alınmayan bir kadın, uzun süre gözyaşı döktü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler bugün ! Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli 'son dakika' olarak paylaştı

Son depremler bugün ! Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli 'son dakika' olarak paylaştı

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Tacikistanlı kadının cinayet zanlısı erkek arkadaşı kırmızı bültenle aranıyor!

Tacikistanlı kadının cinayet zanlısı erkek arkadaşı kırmızı bültenle aranıyor!

Sıradaki Haber