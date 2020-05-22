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22.05.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Virüs yayıldıkça değişime uğruyor’

Çin’de önde gelen acil tıp uzmanlarından Qui Haibo, koronavirüsün ülkenin kuzeydoğusunda ortaya çıkan yeni vakalarda, daha öncekilere kıyasla farklı bir seyir izlediğini dile getirdi.

‘Virüs yayıldıkça değişime uğruyor’

Qui bu durumun, virüsün yayıldıkça değişime uğradığının göstergesi olduğunu belirtti. Ülkenin güneyindeki vakalarla kuzeydoğudaki vakaları kıyaslayan Dr. Qui’ye göre, virüs kuzeydoğudaki hastalarda daha çok akciğerlerde yoğunlaşıyor. Oysa Vuhan’daki hastalarda akciğerlerin yanı sıra kalp, böbrek ve bağırsak gibi diğer başka organların da zarar gördüğü belirtilmişti. Haibo, yeni vakaların daha uzun süre virüs taşıdıklarını ve iyileşmelerinden sonra yapılan testlerin daha geç negatif sonuç
verdiğini bildirdi.

15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
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