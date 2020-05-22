‘Virüs yayıldıkça değişime uğruyor’

Qui bu durumun, virüsün yayıldıkça değişime uğradığının göstergesi olduğunu belirtti. Ülkenin güneyindeki vakalarla kuzeydoğudaki vakaları kıyaslayan Dr. Qui’ye göre, virüs kuzeydoğudaki hastalarda daha çok akciğerlerde yoğunlaşıyor. Oysa Vuhan’daki hastalarda akciğerlerin yanı sıra kalp, böbrek ve bağırsak gibi diğer başka organların da zarar gördüğü belirtilmişti. Haibo, yeni vakaların daha uzun süre virüs taşıdıklarını ve iyileşmelerinden sonra yapılan testlerin daha geç negatif sonuç

verdiğini bildirdi.