MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yabancı basın, Türkiye'nin Libya başarısını yazdı: Macron'un hayalleri suya düştü
ABONE OL
27.06.2020 - 21:14 | | DHA

Yabancı basın, Türkiye'nin Libya başarısını yazdı: Macron'un hayalleri suya düştü

ABD merkezli Bloomberg'de Bobby Ghosh tarafından, 'Türkiye Macron'un hayallerini suya düşürdü' başlıklı bir yazı kaleme alındı. Yazıda, Libya'da elle tutulur bir şeyler yapan tek kişinin, Ulusal Mutabakat Hükümetine verdiği destekle Hafter güçlerinin geri çekilmesini sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu vurgulandı.

Yabancı basın, Türkiye'nin Libya başarısını yazdı: Macron'un hayalleri suya düştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetine karşı bir 'savaş şüphelisi' olan Hafter'i desteklediği belirtilen yazıda, Macron'un kendini sessiz sedasız Hafter'den uzaklaştırabilecekken, bunun yerine Fransa'nın Libya'daki iç savaştaki dahiliyetini artırdığına işaret edildi. Ayrıca, Türkiye'ye yönelik haksız ithamlarda bulunan Macron'un hafıza kaybı yaşadığı ifade edildi. Macron'un tek yaptığının Trablus'u zorla alma arzusundan vazgeçmeyen Hafter'i meşru kılmak olduğu vurgulanan yazıda, arkasına Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya gibi müttefikleri alan Hafter'in, Fransız hamilerine karşı, onların Birleşmiş Milletler destekli hükümete davrandığı gibi, tam bir umursamaz tutum ortaya koyduğu kaydedildi. Yazıda, Macron'un kendini Hafter tarafından köşeye sıkıştırılmış bulduğu ve onu bir türlü terk edemediği dile getirildi.

'LİBYA'DA ELLE TUTULUR ŞEYLER YAPAN TEK KİŞİ ERDOĞAN'

Libya'da elle tutulur bir şeyler yapan tek kişinin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği destekle Hafter güçlerinin geri çekilmesini sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu belirtildi. Bloomberg'de alınan yazıda, Libya'da olayların gidişatının değişmesinin, Macron ve Fransa Dışileri Bakanı Le Drian için utanç verici bazı durumların açığa çıkması anlamına geldiği ifade edildi. Yazıda, Hafter güçlerinin elinden alınan topraklarda bulunan toplu mezarların Fransa'nın desteklediği kişinin, muazzam ölçekte zulümler gerçekleştirdiğini gözler önüne serdiği vurgulandı. 

'TÜRKİYE'YE ESİP GÜRLEYEREK FRANSA'NIN KUSURLARINI ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR'

Macron'un Türkiye'ye esip gürlemesinin ardındaki amacının Fransa'nın kusurlarını örtmek olduğu vurgulanan yazıda, "Macron'un Ankara ile başka hesapları da var. Doğu Akdeniz'deki enerji haklarıyla ilgili rekabet gibi" yorumu yapıldı.

    Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İki gündür kayıptı... Cansız bedeni bulundu

    İki gündür kayıptı... Cansız bedeni bulundu

    Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

    Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Son dakika: Bakan Koca uyarıda bulunup corona virüste kritik 2 haftayı işaret etti

    Son dakika: Bakan Koca uyarıda bulunup corona virüste kritik 2 haftayı işaret etti

    Sıradaki Haber