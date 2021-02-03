Yasaklanan Trump, fanatiklerinden Twitter'da hakaret tweetleri atılmasını istiyor

6 Ocak ABD Kongresi Baskını'nından dolayı hakkında şiddet olaylarını tahrik etmekten azil soruşturması açılan eski başkanın Twitter hesabı, olaylardan sonra platformda kalıcı olarak askıya alınmıştı.

The Daily Beast'in haberine göre Trump siyasi düşmanlarını, özellikle de Temsilciler Meclisi Wyoming vekili Liz Cheney'i internetten eleştiremediği için rahatsız.

Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki üçüncü üst düzey üyesi olan Vekil Cheney, Trump'ın 13 Ocak'taki azil oylamasında lehte oy kullanan 10 Cumhuriyetçi temsilciden biri.

Eski başkanın Beyaz Saray'ı terk etmesinin ardından Temsilciler Meclisi üyesini aleyhinde oy kullandığı için bitirmeye takıntılı hale geldiği bildirildi.

Ne var ki ocakta Twitter'dan menedilmesinin ardından düşmanlara saldırmakta ve Cumhuriyetçi Parti'ye baskı uygulamakta kullandığı bir numaralı aracına artık erişemiyor.

The Daily Beast birinci elden bilgi sahibi bir kişinin, Trump'ın Vekil Cheney ve diğer siyasi rakiplerine karşı "hakaretlerini ve gözlemlerini detaylarıyla yazdığını" söylediğini aktardı.

Haber sitesi şu ifadelere yer verdi: "Ne var ki kendisinin tweetleme imkanı olmadığından son çare olarak başkalarına aşağılamalarını kullandırmayı veya kendi Twitter hesaplarında paylaştırmayı öneriyor."

CNN cuma günü, Trump'ın Vekil Cheney'i Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi grup başkanlığı pozisyonundan alıp karşısına bir aday çıkarmaları konusunda Cumhuriyetçi yandaşlarını defaatle sıkıştırdığını bildirmişti.

Haber, perşembe günü Temsilciler Meclisi Florida vekili Matt Gaetz'i dinlemek için yüzlerce insanın Cheyenne'de toplanmasının ardından gelmişti. Mitingde Gaetz ve Donald Trump Jr. Cheney'i defaatle eleştirmişti.

Vekil Gaetz şunları söyledi: "Washington, Liz Cheney gibi düzenin kudret simsarlarını, son derece yoz bir oyuna girdikleri için efsaneleştiriyor. Ne var ki bizim sayımız onlardan fazla. Sizi gerçekten temsil eden bir vekil seçebilir ve Liz Cheney'i geldiği yere, Washington'daki evine geri yollayabilirsiniz."

Twitter ocak ayında, görev süresi sona eren başkanın platformu kullanmaya devam etmesine izin vermesi halinde "daha fazla şiddet eylemini kışkırtması tehlikesi" nedeniyle Trump'ı Twitter'dan menetmek için sert hamleler yapmıştı.

Uzmanlar, 74 yaşındaki Trump'ın Twitter'dan bir siyasi lider için eşi görülmemiş şekilde faydalandığı, platformu çoğunlukla hem kişisel hem de profesyonel düzeyde çeşitli kişilere saldırmak için kullandığı gözlemlerini iletti.

Platformdan uzaklaştırılmasının ve başkanlık döneminin bitmesinin ardından Trump, halkla ilişkilerini yönetmek için Florida'da Eski Başkanın Ofisi olarak adlandırdığı bir büro açtı.

Ofis Trump'ın yazışmalarını, kamuoyu karşısına çıkışlarını ve "ABD'nin çıkarlarını ilerletmek için yürüteceği diğer resmi faaliyetleri" yönetecek ve yönetiminin "programını sürdürecek."

Kaynak: Independent Türkçe