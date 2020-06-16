Corona virüs yasaklarını ihlal edenlere kırbaç cezası!

Latin Amerika’da Brezilya’dan sonra koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok vurduğu ikinci ülke olan Peru’da hastalıkla mücadele için yerel düzeyde sıradışı yöntemlere başvuruluyor.

Reuters’ın haberine göre onlarca yıl önce solcu isyancı gruplara karşı oluşturulan Perulu paramiliter ekipler, bu kez koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için sert yöntemlere başvuruyor.

Normal zamanlarda sorunlu belediye başkanları, yargıçlar ve diğer yetkililerin peşinden giden, zina ve tavuk hırsızlığı gibi meseleleri çözmekte kullanılan seçilmiş korucular, taşıdıkları kırbaçları bu günlerde tecrit yasaklarını ihlal edenler için kullandıklarını söylüyor.

Kuzeydeki Cajamarca bölgesinde bir grubun liderliğini yapan Aladino Fernandez, haber ajansına telefonla verdiği röportajda, “Suçun durumuna göre kırbaçla ceza verebilirsiniz. Mesela ciddi bir suç 15 kırbaç gerektiriyor” dedi.

Bu birlikler 1970’lerde kurulduktan sonra ülke boyunca eyalet idaresinin çok sınırlı olduğu dağlık alanlara yayılırken, şehirlerde ve kırsal bölgelerde kanun ve nizamı polisler ve yargıçlar tesis ediyor.

Mart ayında tecrit ilan edilmesinin ardından Cajamarca’daki yerel paramiliter ekipler, bulundukları bölgeyi dış dünyaya kapattı, sosyal izolasyon önlemlerini hayata geçirdi ve bu alanda enfekte kişi sayısı binin altında kaldı.

Tecridin başlangıcından sonra korucuların kontrolü ele geçirdiği, güneydeki 1,2 milyon nüfuslu Puno bölgesindeyse 526 kişi koronavirüse yakalandı, 9 kişi hayatını kaybetti.

Yerel gruplardan birinin başkanı olan Vinter Apaza, “Büyükanne ve büyükbabalarımızdan öğrendiğimize göre bir kişinin kendini düzeltmesi üç kırbaç yemesi gerekiyor, yani sayı tek olmak zorunda. Bu inanca göre şayet o kişi kendini düzeltmezse kırbaç sayısı iki oluyor” diye konuştu.

Uygulamayı eleştirenler söz konusu grupları aşırı şiddet uygulamakla suçlasa da bu korucuların eylemleri, “Parlayan Patika” olarak bilinen Maocu isyancılara karşı onlarca yıl önce verilen savaşta önemli rol üstlendikleri için Peru yasaları tarafından kabul görüyor.