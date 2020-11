Yeni hedefi delegeler!

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına devam ederken, seçimler için en kritik eyaletlerden Michigan’ın Cumhuriyetçi liderlerini Beyaz Saray’da ağırladı. Michigan Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri Mike Shirkey ve Michigan Temsilciler Meclisi Başkanı Lee Chatfield, görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Michigan’da seçimin sonucunu değiştirecek herhangi bir bilgiye şu ana kadar ulaşmadık, eyalet liderleri olarak Michigan’da delege belirleme sürecinde hukuku ve normal süreci takip edeceğiz” ifadesi kullanıldı.



ABD basınına yansıyan haberlere göre eyaletlerde açtığı davaların birçoğunu kaybeden Trump, şimdi de seçim sonuçlarının değişmesi için eyaletlerdeki delege belirleme sürecine müdahil olmaya çalışıyor. Eyaletlerde en çok oyu alan aday, bu eyaletin nüfusuna göre belirlenmiş delegelerin oy vereceği kişi oluyor. Buna göre örneğin bir eyalette Cumhuriyetçi aday oyların çoğunluğunu almışsa, bu eyaletteki Cumhuriyetçi delegeler seçimi kazanmış oluyor ve oyunu partisinin adayına veriyor. İddiaya göre, Trump tarafı, eyaletlerin seçim sonuçlarını “onaylama” yetkisini eyalet valileri ve eyalet sekreterlerinden alıp Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyaletlerde eyalet meclislerine vermeyi istiyor.



Büyük oğlu da Kovid-19’a yakalandı



ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. da Kovid-19’a yakalandı. Trump Jr, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra bu hafta başından itibaren dağ evinde karantinaya girdi. Don Jr. babasının seçim kampanyasında ön saflarda yer alarak, birçok konuşmaya, gösteriye katılmıştı. Trump’ın oğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, biraz yalnız kalacağını ve bu süre zarfında ‘silahlarını temizleyeceğini’ duyurdu. Trump Jr, takipçilerinden kıitap ve dizi tavsiyesi de istedi. Donald Trump’ın 14 yaşındaki oğlu Barron Trump’ın da geçen ay koronavirüs testi pozitif çıkmış, Barron hızla iyileşmişti.



Ivanka’ya soruşturma



New York Başsavcılığı, Başkan Donald Trump’ın iş anlaşmaları ve vergi ödemelerine dair yürütülen soruşturma kapsamında kızı Ivanka Trump’a ödenen danışmanlık ücretleriyle ilgili harekete geçti. New York Başsavcısı Letitia James’in Ivanka Trump’a ödenen danışmanlık ücretlerine ilişkin kayıtlar için Trump Organization’a bir mahkeme celbi gönderdiğini söyledi. Gelişmeye Twitter hesabından tepki gösteren Ivanka Trump ise, “Bu açık ve basit bir taciz. New York şehrindeki Demokratların işi olan bu ‘soruşturma’, yüzde 100 siyaset, propaganda ve öfke kaynaklı. Burada hiçbir şey olmadığını ve herhangi bir vergi indirimi olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu politikacılar düpedüz acımasız” ifadelerini kullandı.