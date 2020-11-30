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30.11.2020 - 12:37 | | AA

Yerel seçimlerde Bolsonaro'nun adaylarından sadece 5'i kazandı

Brezilya’da yapılan yerel seçimlerde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun desteklediği belediye başkanı adaylarından sadece 5’inin kazandığı bildirildi.

Yerel seçimlerde Bolsonaro'nun adaylarından sadece 5'i kazandı

Ülkede pazar günü yapılan belediye seçimlerinin ikinci turunda, Bolsonaro’nun en fazla oy kaybettiği kentin Rio de Janerio olduğu belirtildi.

12 milyon nüfusa sahip Sao Paulo’da, Bolsonaro'nun adayı Celso Russomanno oyların sadece yüzde 10'unu alarak, belediye başkanlığını kazanamadı.

Ülkenin en kalabalık beşinci şehri olan Fortaleza'da, Demokratik İşçi Partisi'nin (PDT) belediye başkanı adayı Sarto Nogueira, Bolsonaro’nun desteklediği Wagner Gomes’e karşı seçimi kazandı.

Belem kentinde de Edmilson Rodrigues, Bolsonaro’nun adayı Everaldo Iguchi’yi geride bırakarak, üçüncü kez belediye başkanlığını kazandı.

Insper Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Carlos Melo, “Bolsonaro, belediye başkanlığı yarışlarının en büyük kaybedenlerinden biri oldu.” ifadesini kullandı.

Ülkede ilk turu iki hafta önce yapılan belediye seçimlerinde 5 binden fazla belediye için 19 bin aday yarıştı.

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