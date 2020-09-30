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HaberlerDünya Haberleri Yine şaşırtmadı.. Macron Ermenistan'a destek verdi!
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30.09.2020 - 14:29 |

Yine şaşırtmadı.. Macron Ermenistan'a destek verdi!

Suriye'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz'e her yerde Türkiye'nin karşısında pozisyon alan Fransa lideri Emmanuel Macron, bugün Dağlık Karabağ'da da yine beklendiği gibi Ermenistan'a destek verdi.

Yine şaşırtmadı.. Macron Ermenistan'a destek verdi!

Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'daki çatışmalara şartsız son verme çağrısında bulunan Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile görüştüğünü söyledi.

Macron, şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan tarafından saldırılar düzenlendiği belirlendi. Bu saldırılara son verilmesini istedim. Sınırda bir şeyler olsa da orantısız olan bu saldırıları açık şekilde kınadım. Temmuz ayından bu yana bir şeyler oluyor. Bu konuda çok dikkatliyim. Pazar günü saldırıların Azerbaycan'dan geldiği belirlendi. Her iki taraf ateşkese uymalı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğim. Türkiye'nin siyasi açıklamarını not aldım. Bu açıklamalar düşüncesizce ve tehlikeli. Türkiye'nin son saatlerde savaş mesajları oldu ve bu Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı yeniden fethetmesine yönelik mesajlar. Bunu kabul etmeyiz."

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