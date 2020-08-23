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23.08.2020 - 13:25 | | AA

Yumurtalığından 54 kilo tümör çıkarıldı

Hindistan'da yaklaşık dört saatte ameliyat edilen kadından alınan tümörün, neredeyse ağırlığının yarısı kadar olduğu bildiriliyor.

Yumurtalığından 54 kilo tümör çıkarıldı

Hindistan'da bir kadının yumurtalığından 54 kilogram tümör çıkarıldı.

Yeni Delhi'de Indraprastha Apollo Hastanelerinde 18 Ağustos'ta yapılan 3 buçuk saatlik operasyonla çıkarılan tümörün 52 yaşındaki kadının ağırlığının neredeyse yarısı kadar olduğu ifade edildi.

Yumurtalığından 54 kilo tümör çıkarıldı


Kadının son aylarda hızla şişmanlayarak 106 kilograma kadar çıktığı, nefes almakta, yürümekte zorlandığı ve karın bölgesinde geçmeyen ağrılarının olduğu belirtildi.

Ameliyat ekibinden Arun Prasad, "30 yılı aşkın süren cerrahi deneyimim sırasında bir kişinin vücut ağırlığının neredeyse yarısı kadar bir tümörün varlığına hiç rastlamamıştım." değerlendirmesini yaptı.

Yumurtalığından 54 kilo tümör çıkarıldı


Geleneksel cerrahi yöntemle çıkarılan tümörün iyi huylu olduğu belirtildi.

Tümörün, bugüne kadar dünyada çıkarılan en büyük yumurtalık uru olduğu düşünülüyor.

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