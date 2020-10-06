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06.10.2020 - 10:06 |

Yunan medyası yazdı...Türkiye S-400'ü çalıştırdı, ABD alarma geçti!

Yunan medyasında çıkan habere göre, Türkiye 27 Ağustos'ta S-400'leri Yunan F-16'ları tespit etmesi için aktif hale getirdi.

Yunan medyası yazdı...Türkiye S-400'ü çalıştırdı, ABD alarma geçti!

Doğu Akdeniz krizinde fırtına dinerken, Yunan medyası çarpıcı bir özel haber yayınladı. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Türkiye 27 Ağustos’ta Yunan F-16’ları tespit etmesi için S-400 hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi.

Söz konusu uçaklar, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs'ın da yer aldığı tatbikattan Yunanistan'a geri dönüyordu.

S-400'lerin denenmesi ABD’de Doğu Akdeniz için alarm çanlarının çalmasına sebep oldu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önce Güney Kıbrıs'ı ziyaret etti. Ardından Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Askeri Üssü’nde Başbakan Kiryakos Miçotakis'le buluştu.

USS Hershel 'Woody' Williams’ın kalıcı olarak Suda’ya demirlemesi, ABD’nin Girit’teki varlığını güçlendirmeye devam edeceği anlamına geliyor.

Kathimerini ayrıca özel haberinde, Türkiye’de çıkan bazı haberleri kaynak göstererek Ankara'nın S-400 sistemlerini Sinop’ta test etmeyi planladığını yazdı.

Türkiye ve Yunanistan yaz mevsiminde Doğu Akdeniz’de karşı karşıya geldi. Yunanistan’ın Mısır’la anlaşma imzalaması gerilimi zirveye çıkardı, Türkiye Oruç Reis gemisini beraberinde bir filoyla Akdeniz’e çıkardı. Türkiye’nin adımlarından paniğe kapılan Yunanistan ise müttefikleri Fransa, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ile tatbikatlar düzenledi. Gelinen noktada, Türkiye ve Yunanistan NATO görüşmeleri yürütüyor, gerilim dindi. Dün Ankara’ya gelen NATO Genel Sekreteri Jons Stoltenberg bugün de Yunanistan’ı ziyaret edecek.

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