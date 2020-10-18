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18.10.2020 - 13:39 | | milliyet.com.tr

Yunanistan açıklarında deprem

Merkez üssü İskados Adası'na 4 kilometre mesafedeki 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı, ana karadaki Larisa bölgesinde de hissedildi.

Yunanistan açıklarında deprem

Yunanistan'ın doğusundaki İskados Adası açıklarında bir deprem meydana geldi.

Yerel saatle 11.07'de gerçekleşen 4.4 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, İskados Adası'na yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunuyor.

14 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ana karadaki Larisa bölgesinde de hissedildi.

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