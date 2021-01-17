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17.01.2021 - 11:02 | | AA

Yunanistan Başpiskoposu haddini aştı!

Yunanistan’da, Başpiskopos Ieronimos’un katıldığı televizyon programında İslam dini ve Müslümanlarla ilgili hakaret içeren ifadeleri tepkilere neden oldu.

Yunanistan Başpiskoposu haddini aştı!

Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos, OPEN TV kanalında katıldığı Yunanistan’ın kurtuluş savaşı ile ilgili bir programa katıldı.

"İSLAM BİR DİN DEĞİL"

Ieronimos katıldığı programda "İslam’ın bir din olmadığını" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu" söyledi.

Elinde kurtuluş savaşından kalma olduğunu söylediği bir silah ve bazı kutsal emanetlerle kamera karşısına geçen Ieronimos "İslam, onun insanları din değil, siyasi bir parti, siyasi bir arzu ve savaş insanları, yayılmacılığın insanlarıdır. İslam'ın özelliği bu. Muhammed'in öğretileri de bunu söylüyor." ifadesini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun (BTTADK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos’un İslam dinini hedef alan ifadelerinin kınandığı belirtilerek, "Geçtiğimiz bu zorlu dönemde, İslam karşıtı söylemler yerine, daha barışçı ve birleştirici bir dilin kullanılmasını umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rodop ili Yassıköy (Iasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin de Başpiskopos Ieronimos’un İslam dini hakkındaki açıklamalarını "talihsiz” olarak nitelendirdi.

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