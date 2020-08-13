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13.08.2020 - 14:00 | | AA

Yunanistan bu kez İsrail'le görüşüyor!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail ile ülkesi arasındaki turizm faaliyetlerini ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail’e geldi.

Yunanistan bu kez İsrail'le görüşüyor!

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Dendias, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile görüşmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kabul edilecek.

Haberlerde, Dendias’ın İsrailli yetkililerle iki ülke arasındaki turizm faaliyetleri ile Doğu Akdeniz meselesini görüşeceği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından Dendias’ın ziyareti öncesi yapılan yazılı açıklamada, “İsrail, Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi yakından takip ediyor ve Yunanistan’a deniz alanlarında, münhasır ekonomik bölgesini belirleme hakkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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