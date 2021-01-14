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14.01.2021 - 23:11 | | AA

Yunanistan, Fransa'dan Rafale savaÅŸ uçaklarÄ± satÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± onayladÄ±

Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan 18 Rafale savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± alÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±. Fransa'dan ilk teslimatÄ±n temmuz ayÄ±nda alÄ±nacaÄŸÄ±, 18 uÃ§aÄŸÄ±n tamamÄ±nÄ±n Ã¼lkeye gelmesinin 2023 yÄ±lÄ± ortasÄ±nÄ± bulacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.Â

Yunanistan, Fransa'dan Rafale savaÅŸ uçaklarÄ± satÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± onayladÄ±

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Parlamentoda yapÄ±lan oylama oturumunda, 2,5 milyar avroya mal olacak 6'sÄ± yeni 12'si ikinci el 18 Rafale savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n satÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± kabul edildi.Â 

Savunma BakanÄ± Nikos Panayotupulos, oylamanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, parlamentodan geÃ§en tasarÄ±nÄ±n "her yÃ¶ne net bir mesaj ilettiÄŸini" savundu.Â 

Fransa'dan ilk teslimatÄ±n temmuz ayÄ±nda alÄ±nacaÄŸÄ±, 18 uÃ§aÄŸÄ±n tamamÄ±nÄ±n Ã¼lkeye gelmesinin 2023 yÄ±lÄ± ortasÄ±nÄ± bulacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.Â 

SÄ°LAHLANMAYA AYRILAN PAY 5 KAT ARTMIÅžTIÂ 

DoÄŸu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gÃ¶lgesinde Atina yÃ¶netimi, yÄ±llardÄ±r iÃ§inde olduÄŸu mali zorluklar, kemer sÄ±kma politikalarÄ± ve Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) desteÄŸi sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna raÄŸmen 2021 iÃ§in bÃ¼tÃ§eden silahlanmaya ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± payÄ± 5 kat artÄ±rma yoluna gitmiÅŸti.Â 

Savunmaya 2021 iÃ§in 5,49 milyar avro, savunma harcamalarÄ±ndaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Atina'nÄ±n askeri harcama planÄ± son 11 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek dÃ¼zeyine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Ãœlkenin bÃ¼tÃ§e projeksiyonuna gÃ¶re geÃ§en yÄ±l Yunanistan ekonomisinin yÃ¼zde 10,5 daraldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.Â 

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Kontrolden çÄ±kan araç, köprüden uçtuRusya'da kar nedeniyle kayganlaÅŸan yolda kontrolden çÄ±kan araç, köprüden uçtu. AracÄ±n sürücüsü anne ve yolcu koltuÄŸundaki kÄ±zÄ± mucize eseri kurtuldu.
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