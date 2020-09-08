Yunanistan silahlanıyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Miçotakis ile Macron, perşembe günü iki ülke arasındaki savunma tedariki anlaşmasının detaylarını görüşecek. Görüşmede, Fransız yapımı Rafale tipi savaş uçakları ve diğer materyallerin Yunanistan tarafından satın alınmasına ilişkin ayrıntıların açıklanacağı aktarıldı.



Öte yandan Doğu Akdeniz’de Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan’da hükümet sözcüsü yeni silah alma, askeri personeli artırma ve savunma sanayine yatırım planı yaptıklarını duyurdu. Sözcü Stelyos Petsas, Türkiye ile krizin derinleşmesi nedeniyle orduyu yeni silahlanma programlarıyla güçlendireceklerini ve savunma sanayi yatırımlarını artıracaklarını açıkladı. “NATO müttefiki Türkiye ile Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları konusundaki gerilim düşmedikçe Yunanistan savunma sektörünü genişletecek” diyen Petsas, Yunanistan’ın silah satın almayı, askeri kadrosunu artırmayı ve savunma sanayisini geliştirmeyi planladığını belirtti.