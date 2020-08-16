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16.08.2020 - 20:23 | | AA

Yunanistan'da covid-19 vaka sayısı 7 bini aştı

Yunanistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) vaka sayısının 7 bin 75'e ulaştığı bildirildi.

Yunanistan'da covid-19 vaka sayısı 7 bini aştı

 

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 217 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 2 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. 24 hastanın entübe durumda olduğu ifade edilen açıklamada, 136 hastanın yoğun bakımdan çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 15'inin hudut kapılarındaki testlerle tespit edildiği bildirildi.

Toplam vaka sayısının 7 bin 75'e ulaştığı ülkede şu ana kadar salgından ölenlerin sayısı ise 228'e yükseldi.

Vakalardaki hızlı artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştıldığı Yunanistan'da, başkent Atina'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte restoran, kafe, bar ve eğlence yerlerinin yarından itibaren saat 00.00-07.00'de kapalı kalacağı açıklanmıştı.

Restoran, bar ve kafeler hariç tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunan ülkede bu kurala uymayanlara 150 avro para cezası uygulanıyor.

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