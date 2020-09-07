MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yunanistan'da halkın "Türkiye ile diyalog istediği" ortaya çıktı
ABONE OL
07.09.2020 - 14:54 | | AA

Yunanistan'da halkın "Türkiye ile diyalog istediği" ortaya çıktı

Yunanistan'da yapılan bir kamuoyu araştırması, ülke halkının yüzde 69,8'inin ikili sorunların çözümü için Türkiye ile diyalog kurulmasından yana olduğunu gösterdi.

Yunanistan'da halkın "Türkiye ile diyalog istediği" ortaya çıktı

Atina merkezli "Ta Nea" gazetesi, Yunanistan halkının Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Gazetenin Türkiye ile gerginliğin giderilmesi için "diyalog yoluna gidilip gidilmemesi" yönündeki sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 69,8'i "evet, diyaloğa gidilmeli" yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların 63,7'si, Türkiye ile gelecek dönemde "ciddi bir olay yaşanması" ihtimalinin "yüksek veya orta derecede" olduğunu düşünürken, katılımcıların 34,5'i bu ihtimalin "küçük veya hiç olmadığı" yönünde görüş bildirdi.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı "askeri imkanlarını kullanması gerekip gerekmediği" sorusuna da araştırmaya katılanların yüzde 49,2'i "kullanmalı veya muhtemelen kullanmalı" cevabını verirken, katılımcıların yüzde 47,1'i ise bu soruyu "hayır veya muhtemelen hayır" şeklinde yanıtladı.

    FSM Köprüsü'nde intihar girişimiFatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki intihar girişimi nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin intihar etmek isteyen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Konya’da ilçe belediye başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı!

    Konya’da ilçe belediye başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı!

    Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

    Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

    Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

    Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

    Başından silahla vurdu! 'Öldürmek istememiştim' dedi

    Başından silahla vurdu! 'Öldürmek istememiştim' dedi

    Sıradaki Haber