Yunanistan'da Kovid-19'a karşı yeni önlemler alınıyor

Hardalias, bu bölgelerde yarından itibaren 15 Şubat’a kadar uygulanacak yeni önlemler kapsamında, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin ertelendiğini, cumartesi ve pazar günleri perakende satış yapan mağazaların ve halk pazarlarının yasaklandığını, sadece eczane, fırın, market ve benzincilerin saat 07.00 ile 17.00 arasında açık kalacağını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Hardalias, vakalarda ciddi artış gözlenen Mikonos, Girit, Thiras adaları ve Patras bölgesinde de daha önce çalışmalarına izin verilen perakende satış yapan mağazalar, kuaförler, şans oyunları ve sağlık merkezlerinin faaliyetlerinin yasaklandığını, adliyelerde duruşmaların ertelendiğini, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin durdurulduğunu ve iller arasında uygulanan seyahat yasağı ile ilgili kontrollerin yoğunlaştırıldığını açıkladı.

SON 24 SAATTE VAKA SAYISI 1195 ARTTI

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1195 artarak 162 bin 107’ye ulaştı. Yunanistan’da virüse bağlı can kaybı sayısı 19 artışla 5 bin 922’ye yükseldi.