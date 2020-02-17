Yüzdeki çizgiler kişiliğin aynası

Bir rehber hazırlayan ünlü astrologa göre yüzdeki çizgiler şu anlama geliyor:

Güneş çizgisi: Alnınızın merkezindeki güneş çizgisi görünür ise bu, canlılığınızın ve hırsınızın güçlü olduğu anlamına gelir. Başarılı olmak kaderinizde var.

Mars çizgisi: Güneş hattının hemen üzerinde. Kişiye büyük enerji, cesaret sağlar. Çizgi kesilirse, ateşli ve coşkulu ilişkilere sahip olmaya eğilimli olabilirsiniz.

Jüpiter çizgisi: Mars’ın üstünde yer alır. Yüksek bir bütünlük, bilgelik ve maneviyat anlamına gelir. Bu çizgiye sahip olanlar şanslı.

Venüs çizgisi: Güneş hattının altında bulunur. Bu çizgiye sahip olmak hayatınıza büyük bir zenginlik getiriyor. Alındaki diğer hatlar Venüs ile kesişirse, bu hayatınıza şöhreti de getirebilir.

Nasıl yaşlanacaksınız?

Merkür çizgisi: Venüs çizgisinin hemen altında yer alan Merkür çizgisinin belirgin olması o kişinin keskin zekâya, iyi iletişim ve sosyal becerilere sahip olduğunu gösterir. Çizgi üç parçaya bölünürse mizah anlayışınızın olduğunu gösterir.

Göz çizgileri: Gözlerinizin etrafında olur. Hem mutluluğu hem de stresi gösterebilir. Çizgiler çok derinleşirse, gerilim ve zor karar verme belirtisi de olabilir.

Yaşam çizgisi: Genellikle gülme çizgileri olarak bilinen yaşam çizgileri, ağzınızın dış köşelerinde görünen kırışıklıklardır. Bu çizgiler size sağlığınızı, yaşam gücünüzü ve uzun ömürlülüğünüzü anlatabilir. Yaşam çizgileriniz uzun ve yukarı doğru kıvrılırsa, yaşlılığınızda aktif bir yaşam süreceksiniz demektir.