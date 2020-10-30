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30.10.2020 - 10:20 | | AA

Zeta kasırgası felaket getirdi: Ölü sayısı artıyor!

ABD'nin güneydoğusunda etkili Zeta kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Zeta kasırgası felaket getirdi: Ölü sayısı artıyor!

Yetkililer, Louisiana, Georgia, Mississippi, Kuzey Caroline, Virginia'nın güneydoğusu ve Maryland'i vuran Zeta kasırgasında Louisiana'da 1, Alabama ve Georgia'da 4, Mississippi'de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Zeta, etkili olduğu bölgelerde 2,6 milyon hanede elektrik kesintisine yol açtı.

Louisiana'da Ulusal Muhafızların arama kurtarma çalışmalarında askerlere destek vermesi istendi.

Devrilen ağaçlar, Atlanta'da 2 eyaletler arası otoyolun şeritlerini kapattı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Louisiana'nın güneydoğusunu 28 Ekim Çarşamba günü 2. kategoride vurmaya başlayan Zeta'nın dün öğleden sonra gücünü kaybettiğini, maksimum rüzgar hızının saatte 85 kilometreye düştüğünü açıkladı.

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı 26 Ekim Pazartesi günü saatteki hızı yaklaşık 130 kilometreye ulaşan rüzgarla vuran Zeta, beraberinde şiddetli yağışlar getirmişti.

Louisiana eyaleti, bu yıl Laura ve Delta kasırgalarından da etkilenmişti.

At koşturur gibi motosiklet sürdü...O anlar kameradaBursa’da "at koşturur" gibi motor süren bir kişi trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından beğenildi.
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