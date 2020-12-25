108 Gültepeli oynadı!

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in “Sinema sektörüne ev sahipliği yapma” vizyonu doğrultusunda İzmir Vakfı çatısı altında kurulan İzmir Sinema Ofisi, çalışmalarıyla birçok yönetmen ve yapımcı, film çekimleri için kenti tercih etmeye başladı. Yayın hayatına 1 Ocak 2021 itibarı ile başlayacak yeni bir dijital içerik platformunda seyircisiyle buluşacak Hükümsüz dizisi, Kemeraltı ve Gültepe başta olmak üzere kentin çeşitli mekânlarında çekimlerini sürdürüyor.

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile G.O.R.A, Vizontele, Aşk Tesadüfleri Sever, Yahşi Batı gibi çok sayıda başarılı film, müzik klibi ve dizide yönetmen olarak imzası bulunan Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği dizi sekiz bölüm sürecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu gibi iddialı isimler dikkat çekiyor. Sinema filmi ve dizi ekipleri, İzmir Sinema Ofisi ile bağlantı kuruyor ve ihtiyaçlarını yerelden karşılayarak esnaf başta olmak üzere kent ekonomisine hareketlilik kazandırıyor. Gültepe’de gerçekleşen çekimlerde mahalle sakinleri figürasyon için dizi ekibine katılarak mütevazı da olsa gelir elde etti. Filmde 108 Gültepeli figüran olarak rol aldı. Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sektörün şehre katkılarını önemsiyoruz. Şehirdeki tüm paydaşlarımıza ve film setlerinde misafirperverliğini esirgemeyen tüm İzmirlilere çok teşekkür ediyorum” dedi.