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    HaberlerEge Haberleri 110 hektarlık alan, model oluşturacak
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    03.10.2020 - 07:00 |

    110 hektarlık alan, model oluşturacak

    Karabağlar Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay bekleyen Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerindeki 110 hektarlık alanla ilgili imar plan revizyonu anlatıldı.

    110 hektarlık alan, model oluşturacak

    Karabağlar Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay bekleyen Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerindeki 110 hektarlık alanla ilgili imar plan revizyonu anlatıldı. Başkan Muhittin Selvitopu, “Amacımız yeni bir model oluşturmak. Kentsel dönüşüm bekleyen 540 hektarlık alan için de çözüm oluşturabilir” dedi.

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