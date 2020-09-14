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    HaberlerEge Haberleri 130 yıllık tohumla en lezzetli domates
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    14.09.2020 - 00:04 |

    130 yıllık tohumla en lezzetli domates

    Türkiye’de Çiçeğin Kenti olarak tanınan Bayındır, hayvancılık ve sebze-meyve üretimi konusunda da adından söz ettiriyor.

    130 yıllık tohumla en lezzetli domates

    Neredeyse her türlü ürünün yetiştiği bereketli topraklarıyla Türkiye’yi besleyen ilçenin, halk arasında ‘pembe domates’ olarak bilinen Çınardibi Domatesi ise büyük rağbet görüyor.

    Ataları, Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Bulgaristan’ın Filibe kentine bağlı Dreneova ve Dupnisa köylerinden göç ederek Bayındır’ın Çınardibi Köyünü kuran mahalle sakinleri, atalarının bu göç sırasında yanlarında getirdikleri domates tohumlarını kullanıyor.
    Etrafı ormanlarla çevrili 700 metre rakımda bulunan Dernekli Mahallesi’nde, mayıs ayında fide dikimi yapılan domatesin ağustos ayının ilk haftasından itibaren Aralık ayına kadar hasadı yapılıyor. Yaylalarda, 130 yıllık yerli tohumlarla yetiştirilen domatesler pazarlarda büyük rağbet görüyor.

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