Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeden sağlıklı ve güvenilir kooperatif ürünlerini Karşıyakalılara ulaştıran Kent Market, ihtiyaç sahiplerine ‘Kent Market Kartı’yla 15 günde bir yardım paketi veriyor. Temel İhtiyaç Derneği’nin (TİDER) desteğiyle Kent Market Kartı’nı hizmete alan Kent A.Ş., kart sahiplerini kısa mesajla markete davet ediyor ve yardım paketlerini sunuyor. İhtiyaç sahipleri, karta yüklenen aylık puanlarla paketleri alabiliyor. Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Cumhuriyet Mahallesi’nde açtığımız marketimizi, ilerleyen dönemde sosyoekonomik seviyesi düşük olan diğer mahallelerimize de taşımak istiyoruz. Belirlenen 207 haneye kartla ücretsiz alışveriş yapma olanağı sunuyoruz” dedi.