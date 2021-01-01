2021’de yurt dışında büyüyecek

2021 yılında satış adetlerini artırmayı ve yurtdışında yeni pazarlara girmeyi hedeflediklerini dile getiren Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan, “ 2021 yılında boş kalıp ekilmeyen arazilerin oranında azalma yaşanacağını ve yerli üretimde yükseliş ivmesi yakalanabileceğine inanıyoruz. Elbette bu durum daha fazla traktör ve tarımsal makine ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Bizler de çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hedefte iki pazar var

ArmaTrac maraksıyla aralarında İngiltere, Almanya gibi ülkelerin de bulunduğu 28 ülkeye ihracat yaptıklarını sözlerine ekleyen Saylan, “Önümüzdeki yıllarda mevcut bayilik ağımıza Fransa ve İtalya gibi kritik iki pazarı daha katmak istiyoruz. Orta vadeli hedeflerimiz arasında özellikle Batı Avrupa’da derinleşmek istiyoruz” dedi.