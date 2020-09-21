‘2023 yolunda herkese görev düşüyor’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Ayvalık 7. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. “2023 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sert seçimi olacak” diyen Dağ, “2002’den beri girdiğimiz hiçbir seçimi kaybetmedik. Şimdi bize düşen, bugüne kadar yaptığımız çalışmaların bir, iki, üç tık üzerinde çalışmalar yapmak. 2023’te sert geçecek seçimde her birimize büyük bir görev ve yük düşüyor” ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı yürütülen mücadelenin de başarıyla sürdüğünü dile getiren Dağ, “Bunda 18 yıldır yaptığımız hizmetlerin çok büyük payı var. Karantina dönemlerinde Türkiye ne üretimde ne de tedarik zincirinde hiçbir sorun yaşamadı. Haziran ayında yeni sosyal hayatın ve yeni sürecine başlamasıyla birlikte sanayi üretiminde ve bütçe dengesinde de ciddi artışlar oldu” dedi.

Kongrede, mevcut başkan Ali Gür yeniden seçildi.