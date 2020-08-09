24 yaşında İngiliz bilim dergisinde...

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan Yılmaz, ilk yılında ABD’ye gitti; Harvard’da laboratuvarı bulunan Dr. Teng’in laboratuvarında yaz stajı için kabul edildi. Dünya Tıp Öğrencileri Federasyonu’nun bir üyesi olan TURKMSIC’in Türkiye genelinde düzenlediği sınavı kazandı, İtalya’da bir ay boyunca kardiyoloji bölümünde staj yapma hakkı kazandı.



Suyun temizliğine bakılıyor



Radyoloji alanında ilerlediğini belirten Yılmaz, “Suyun ne kadar temiz olduğunu anlamak için tetkikler yapılıyor. Sonuçlar 2-3 günde çıkabiliyor. Bizim yöntemimiz de, bir su kaynağının ne kadar temiz olduğunu yapay zekayı kullanarak kısa sürede ortaya çıkarıyor. Standart yöntemlere göre hem daha ucuz hem de daha kolay” dedi.