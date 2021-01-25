36 yıl sonra okulunda

Mezunlar Derneği’ne iade-i ziyaret için okula gelen Başsavcı Güre, Okul Müdürü Ahmet Yılmaz’dan okulun durumu, yapısı, eğitimdeki başarıları hakkında bilgi aldı. Atatürk’ün ders verdiği sınıfı ve okul müzesini de gezen Başsavcı Güre, depremden etkilenen hasarlı alanların onarımı için yardımcı olacağını da belirtti. Başsavcı Kamil Erkut Güre’ye günün anısı olarak Okul Müdürü Ahmet Yılmaz tarafından diplomasının birer örneği, Mezunlar Derneği Başkanı Murat Saraç tarafından içinde ismi ve dönemi yazılı mezuniyet yüzüğü ve çeşitli hediyeler sunuldu. Başsavcı Güre, pandemi sonrası düzenlenecek ilk Geleneksel Pilav Günü’ne katılma sözü verdi.