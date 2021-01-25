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    HaberlerEge Haberleri 36 yıl sonra okulunda
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    25.01.2021 - 00:03 |

    36 yıl sonra okulunda

    İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 36 yıl sonra ilk kez mezun olduğu İzmir Atatürk Lisesi’ni ziyaret ederek anılarını tazeledi.

    36 yıl sonra okulunda
    YUSUF ÇINAR MİLLİYET

     

    Mezunlar Derneği’ne iade-i ziyaret için okula gelen Başsavcı Güre, Okul Müdürü Ahmet Yılmaz’dan okulun durumu, yapısı, eğitimdeki başarıları hakkında bilgi aldı. Atatürk’ün ders verdiği sınıfı ve okul müzesini de gezen Başsavcı Güre, depremden etkilenen hasarlı alanların onarımı için yardımcı olacağını da belirtti. Başsavcı Kamil Erkut Güre’ye günün anısı olarak Okul Müdürü Ahmet Yılmaz tarafından diplomasının birer örneği, Mezunlar Derneği Başkanı Murat Saraç tarafından içinde ismi ve dönemi yazılı mezuniyet yüzüğü ve çeşitli hediyeler sunuldu. Başsavcı Güre, pandemi sonrası düzenlenecek ilk Geleneksel Pilav Günü’ne katılma sözü verdi.

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