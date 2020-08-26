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    26.08.2020 - 07:00 |

    6 milyon fidan

    İzmir Karabağlar ilçesinde geçen yıl 18 Ağustos’ta çıkan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen ve 53 saatte kontrol altına alınabilen yangında hasar gören ormanlık alana, 6 milyon fidan dikilecek.

    6 milyon fidan

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 80 yıllık kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanı eski haline getirmek için ilk olarak yanan ağaçları kesip sahadan çıkardı. Ardından yeni fidanların dikilmesi için yangın bölgesinde sürüm ve teraslama işleri başladı. Dozerler ve iş makinalarıyla çalışan, dik yamaçlardaysa elleriyle teraslama yapan 400 kişi, alanı kasım ayında başlayan dikim mevsimine yetiştirdi.

    10 yılda eskisi gibi olur

    Alanın tamamının fidan dikim işlemine hazır olduğunu belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, “Ağırlıklı olan tür kızılçam ama biz dere kenarlarına aromatik bitkiler, yangın emniyet yolları kenarına serviler ile alana akasya ve zakkum gibi fidanları da dikeceğiz. Yanan sahanın büyük bir kısmı doğal gençleştirmeyle gençleştirilecek. Burada büyük ağaçlar vardı onların tohumları zarar görmedi. Onların çimlenmesini sağladık” dedi.
    Derince, bölgeye 2 yaşındaki fidanların dikileceğini ve yaklaşık 10-15 yıl içinde alanın yeniden yeşil bir görünüm alabileceğini ifade etti.

    Yapılaşmaya açılamaz

    Ağaçlandırma çalışmalarının, Anayasa’nın 169. maddesine göre yapıldığına işaret eden Derince, “Buralarda yapılaşma söz konusu olamaz, zaman aşımıyla buralar mülk edilemez. Bu yıl içinde saha tamamen ağaçlandırılmış olacak. Bir karış orman toprağı, yapılaşmaya açılmaz” dedi. AA

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