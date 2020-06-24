8 bin tuzak dağıtıldı

Dünyada kuru incir ihracatında birinci sırada yer alan Türkiye’de üretimin yüzde 76’sının yapıldığı Ege’de, bölge birinciliğini Aydın üstleniyor. İzmir ise, Aydın’ın ardından 43.433 ton üretim miktarı ile ikinci sırada yer alıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) desteğiyle iki yılda 8 bin 750 tuzağın kent genelinde üreticiye dağıtıldığını ve ekşilik böcekleri ile mücadele edildiğini dile getirdi. Son olarak Ödemişli üreticiye, Ticaret Borsası tarafından alınan 750 adet tuzağın dağıtılacağı belirtildi.